دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غادر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، السجن بعد قضائه فترة حبس لمدة شهر، بتهمة سب وقذف رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب.

ودخل مرتضى منصور السجن في 25 فبراير/ شباط الماضي بقرار من محكمة النقض، قبل أن يتمّ إخلاء سبيله مؤخرًا.

وظهر رئيس الزمالك في فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الإثنين، قال فيه: "لستُ في معركة مع نادي الأهلي، أنا معركتي مع محمود الخطيب، وقد بدأت الآن"، حسب قوله.

وأضاف منصور: "تمّت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء، تقسيط غرامة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا على 5 سنوات، أو نسيان قضية القرن، أو الاعتذار لمحمود الخطيب"، حسب تعبيره.

وكشف مرتضى منصور عن قيامه بإرسال رسالة إلى أبنائه أحمد وأمير، قال فيها: "لا أحد يضغط عليكما من أجل الاعتذار للخطيب"، على حد قوله.

وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أنّه سيتمّ الكشف عن هوية الكادر الفني للفريق في مؤتمر صحفي خلال المرحلة المقبلة، بعد رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ولم يصدر أيّ رد إلى الآن من نادي الأهلي ورئيس مجلس إدارته، محمود الخطيب، على تصريحات مرتضى منصور.