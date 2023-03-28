دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (الكونميبول) عن تمثال بالحجم الطبيعي لليونيل ميسي، في أعقاب مراسم حفل تكريم منتخب الأرجنتين بعد فوزه بلقب بطولة كأس العالم 2022، في مقر الاتحاد بالباراغواي.

وسيكون تمثال النجم الأرجنتيني في متحف "الكونميبول" بجوار تمثالي مواطنه دييغو مارادونا والبرازيلي بيليه.

كما منح رئيس اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية، أليخاندرو دومينيغيز، ميسي "عصا كرة القدم"، قائلا: "باسم أمريكا الجنوبية وكرة القدم حول العالم نمنحك اليوم القيادة والسيطرة على كرة القدم العالمية"، وفقا لموقع "Bleacher Report".

وحصل لاعبو منتخب "التانغو" ومدربهم، ليونيل سكالوني، على كؤوس مصغرة للقب المونديال، ولقب كوبا أمريكا التي فاز فيها الفريق عام 2021.

كان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أعلن إطلاق تسمية "ليونيل أندريس ميسي" على مقره التدريبي، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، تكريما للاعب البالغ من العمر 35 عاما.

ويأتي ذلك عقب نجاح نجم منتخب "التانغو" في قيادة الفريق لتحقيق لقب بطولة كأس العالم 2022، بعد أن كان اللقب غائباً عن خزائنه لـ36 عاما.

وفي مونديال قطر، سجل ميسي 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، لينال جائزة اللاعب الأفضل في البطولة.