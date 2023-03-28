(CNN) -- تمّ الإفراج عن قائد وحارس مرمى منتخب بيرو، بيدرو غاليسي، بدون تهمة، بعد أن احتجزته الشرطة الوطنية الإسبانية في مدريد، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية البيروفية.

قالت الشرطة الإسبانية إن لاعباً في منتخب بيرو لكرة القدم اعتقل في ساعة متأخرة من مساء يوم الإثنين، بعد مشادة بين لاعبين وشرطة خارج فندق الفريق.

وذكرت الشرطة أن المنتخب البيروفي كان يرحب بمئات المشجعين الذين تجمعوا خارج الفندق لإظهار الدعم قبل المباراة الودّية للفريق ضدّ المغرب، مساء الثلاثاء.

أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة الإسبانية وهي تخوض مشاجرات عنيفة مع لاعبين ومشجعين من بيرو.

زعمت الشرطة الإسبانية لشبكة CNN أن أحد اللاعبين قام بلكم ضابط في عينه، رغم أنّهم لم يقدموا أيّ دليل يدعم هذا الادعاء.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن اللاعب، الذي رفضت الشرطة الكشف عن هويته مستشهدة بقواعد الخصوصية، نُقل إلى مركز شرطة تشامارتين، ليس بعيداً عن فندق الفريق، ثم أطلق سراحه لاحقاً.

في بيان، قال الاتحاد البيروفي لكرة القدم (FPF) إنّه "يأسف" لما حدث وأنّه "داعم تمامًا" لبيدرو غاليسي.

قال الاتحاد البيروفي إنّه "رافق بيدرو غاليسي منذ وقوع الحادث"، وأضاف أنّه: "تحت التصرف الكامل للمجموعات ذات الصلة للمساعدة في تحديد ما حدث".

وتابع بيان الاتحاد: "سنواصل تعزيز الاحترام المتبادل وسنضمن نزاهة وحقوق بيدرو غاليسي وجميع اللاعبين والجهاز الفني وفريق العمل".

فيما صرّحت ماريا دي لاس مرسيدس غونزاليس فرنانديز، ممثلة الحكومة المركزية الإسبانية لمنطقة مدريد، للصحفيين يوم الثلاثاء بأن الشرطة وفريق أمن الفندق حذرت الفريق البيروفي من الخروج إلى حشد جماهيره خارج فندق الفريق.

مع ذلك، خرج بعض اللاعبين، وفي وقت ما كانت هناك مواجهة بين لاعب وضابط شرطة مكافحة الشغب، وكان هناك اعتداء تسبب في القبض على اللاعب، وفقاً لمقطع صوتي من البيان الّذي أرسله مكتبها الصحفي إلى شبكة CNN.

وقالت غونزاليس إن اللاعب كان في مركز الشرطة "لبضع ساعات"، وقدّم إفادة للشرطة "ثمّ أطلق سراحه حتّى يتمكن من اللعب في المباراة التالية مع فريقه"، مضيفة أنّها "تأسف لحدوث ذلك".

وذكرت الشرطة الإسبانية أن اللاعب لم يمثل أمام قاضٍ إسباني، لكن يمكن استدعاؤه للقيام بذلك في المستقبل بسبب اعتداء مزعوم على ضابط تطبيق القانون.

وتوصلت شبكة CNN مع الاتحاد البيروفي وبيدرو غاليسي للتعليق.