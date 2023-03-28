محمد صلاح يقود منتخب مصر لتكرار الفوز على مالاوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجل المصري محمد صلاح هدفا وصنع آخر، أسهم من خلالهما بفوز منتخب بلاده على مالاوي بنتيجة 0/4، على أرض الأخيرة، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار 2024.

وقدم المهاجم البالغ من العمر 30 عاما تمريرة حاسمة إلى زميله طارق حامد، ليحرز الهدف الأول عند الدقيقة 4، كما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 20، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وصل صلاح للهدف رقم 51 مع "الفراعنة"، بفارق 25 هدفا عن الهداف التاريخي للفريق حسام حسن.

وسبق لمحمد صلاح وأن ساهم في إحراز هدفين، خلال فوز منتخب مصر على مالاوي بثنائية، في إطار مباريات الجولة الثالثة من التصفيات، الجمعة الماضي.

فيما وصل "الفراعنة" إلى النقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة.