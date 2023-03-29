دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب بوري فاتي، والد لاعب منتخب إسبانيا ونادي برشلونة أنسو، عن رغبته في رحيل ابنه عن الفريق الكتالوني والانتقال إلى فريق آخر، بسبب قلة مشاركاته مع "البلوغرانا".

وأبدى والد اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، انزعاجه من الطريقة التي يتعامل بها نادي برشلونة مع ابنه، بعد منحه دقائق لعب قليلة وجلوسه المتكرر على دكة البدلاء، بمختلف مسابقات الموسم الجاري، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

قال بوري فاتي لإذاعة "كوبي" الإسبانية: "إذا كان الأمر بيدي فسوف آخذه (إلى فريق آخر)، لكن أنسو يريد البقاء في برشلونة"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "كوالد، أنا غاضب، إن رؤية أنسو يلعب القليل تجعلك تشعر بالضيق قليلاً، وأحياناً أفكر كأب وليس كمدرب".

وتابع والد أنسو فاتي: "لقد أخذ رقم 10 عندما لم يكن أحد مستعدًا لاستلامه من ليونيل ميسي".

وقال بوري فاتي: "ما يزعجني هو كيف يعاملونه من حيث الدقائق، دقيقة، دقيقتان، ثلاث، أنا لا أطلب منه أن يكون لاعبًا أساسيًا مهما كان، لأن كل المهاجمين في النادي رائعون، لكننا نتحدث عن فاتي، إذا لم تعطه فرصة فمن سيفعل؟"

ظهر أنسو فاتي في 24 مباراة ضمن مسابقة الدوري الإسباني، هذا الموسم، معظمها كبديلٍ، سجّل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.