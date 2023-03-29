دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر المنتخب السعودي من منتخب بوليفيا بهدفين لواحد، ضمن مباراة ودّية أقيمت على أرض استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة، مساء الثلاثاء.

أحرز سالم الدوسري هدف "الأخضر" الوحيد عند الدقيقة 44، من علامة الجزاء، فيما سجّل مارسيلو مورينو وكارميلو ألجاراناز أرنيز هدفي بوليفيا في الدقيقتين 13 و67.

تُعد هذه الهزيمة الثانية للمنتخب السعودي خلال فترة التوقف الدولي في مارس/ آذار، إذ سبق أن خسر من فنزويلا بنتيجة 1/2، الجمعة الماضي.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقب نهاية مباراة "الأخضر" وبوليفيا، رحيل المدرب هيرفي رينارد، في بيان رسمي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الاتحاد السعودي أن المدرب الفرنسي، البالغ من العمر 54 عاماً، رغب بعدم إكمال المدة المتبقية من عقده والّتي تستمر حتى 2027، مُشيراً الاتحاد إلى أنّه قد تمّ تسوية الإجراءات القانونية بين الطرفين لإنهاء العقد.