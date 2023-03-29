دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الأربعاء، انضمام الإسكتلندي أليكس فيرغسون والفرنسي أرسين فينغر إلى قاعة المشاهير، كأول شخصين يتم اختيارهما لعام 2023.

وقاعة مشاهير (البريميرليغ)، تم تأسيسها تكريما للرياضيين الذين حققوا نجاحا كبيرا وقدموا مستويات عالية في المسابقة، وضمت القاعة عددا من نجوم كرة القدم السابقين خلال عامي2021 و2022، منهم: آلان شيرار وتييري هنري وديفيد بيكهام.

ويُعتبر فيرغسون (81 عاما) من أنجح المدربين في المسابقة على مر تاريخها، بعد أن حقق اللقب 13 مرة مع نادي مانشستر يونايتد، وظفر باللقب في 3 مواسم متتالية في مناسبتين منفصلتين.

فيما فاز فينغر (73 عاما) بـ3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة تدريبه التي استمرت 22 عاما مع نادي أرسنال.

ويُعد أليكس فيرغسون وأرسين فينغر أول مدربين يتم إدخالهما إلى قاعة المشاهير.