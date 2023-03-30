(CNN)-- جرّد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إندونيسيا من حقها في استضافة بطولة كأس العالم للشباب تحت سن 20 عاما المزمع إقامتها في وقت لاحق من هذا العام بعد أن اعترض مسؤول إندونيسي على مشاركة إسرائيل.

جاء ذلك في بيان للفيفا قال فيه: "قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم وبسبب الظروف الحالية استبعاد إندونيسيا من استضافة كأس العالم تحت 20 سنة 2023"، دون تقديم مزيد من الإيضاحات، لافتا إلى أنه "سيتم الإعلان عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء مواعيد البطولة حاليًا دون تغيير".

وقالت آريا سينولينغا، عضوة اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، لشبكة CNN، الخميس أن قرار الفيفا جاء بسبب رفض زعيم إقليمي إندونيسي استضافة المباريات إذا شاركت إسرائيل، مضيفة أن وايان كوستر، حاكم جزيرة بالي، بعث برسالة إلى وزارة الرياضة الإندونيسية يطلب فيها منع إسرائيل من المنافسة في الإقليم.

وتابعت أن "حاكم بالي ذكر أيضًا في الرسالة أن حكومة مقاطعة بالي رفضت (السماح) للفريق الإسرائيلي بالمنافسة في بالي".

تواصلت شبكة CNN مع حاكم بالي للتعليق لكنها لم تتلق ردًا.