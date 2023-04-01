دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادته باهتمام منتخب البرازيل به، إذ يبحث "السامبا" عن مدرب جديد لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، بعد رحيل تيتي، عقب نهاية بطولة كأس العالم 2022.



تحدّث المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي قبل مباراة "الميرنغي" وبلد الوليد، قائلاً: "أنا سعيد لأن المنتخب البرازيلي يريدني، لكن يجب أن أحترم العقد الذي أريد إتمامه".

وأضاف أنشيلوتي: "لا أعرف رئيس المنتخب البرازيلي، لكني أرغب في مقابلته، وألقي التحية".



يرتبط كارلو أنشيلوتي مع نادي ريال مدريد بعقدٍ يمتد حتى يونيو/ حزيران 2024.



قال المدرب الإيطالي عن مستقبله مع الفريق: "أنا لست قلقاً بشأن ذلك، الشيء الذي أهتم به هو أداء واجبي تجاه هذا النادي، كل شيء واضح تمامًا، سأبقى هنا طالما يسمح لي النادي بذلك".



وتابع: "لقد أبلينا بلاءً حسنًا، ولدي الكثير من المودة من الرئيس والجماهير واللصاعبين، الجو هادئ ولدينا هذين الشهرين لمحاولة الفوز ببعض الألقاب".



وقال أنشيلوتي: "يمكن للجميع التعبير عن آرائهم، لكن الواقع مختلف، عملي مباشر لأن لدي عقد وأريد أن أحترمه، أنا لا أفعل ذلك لأن هناك اتفاق مكتوب، لكن لأنّني أحب هذا النادي، كلّ ما يمكن أن يحدث بعد انتهاء العقد هو مسألة مستقبل، وكلّ شيء ممكن في المستقبل".



قاد المدرب الإيطالي ريال مدريد إلى التأهل لدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، لكن الفريق يبتعد بفارق 12 نقطة عن غريمه برشلونة على جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني.