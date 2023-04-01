دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفى نادي النصر السعودي بلاعب الفريق، كريستيانو رونالدو، بعد تحقيقه رقماً قياسياً مع منتخب البرتغال، خلال فترة التوقف الدولي الفائتة في شهر مارس/ آذار الماضي.

ونشر حساب "العالمي" فيديو عبر حسابه على موقع تويتر، ظهر اللاعبون فيه رفقة الكادر الفني يحتفون بالنجم البرتغالي بعد أن بَاتَ أكثر لاعب ظهوراً في المباريات الدولية بـ 198 مباراة، إضافة إلى الاحتفاء بذكرى ميلاد اللاعب عبد الرحمن غريب، إذ أكمل عامه الـ 26.

وعلّق نادي النصر على الفيديو، قائلاً: "رقمٌ جديد لسيـد الأرقام، سنة جديدة لنجمنا غريب".

من جانبه، غرّد رونالدو: "شكراً لنادي النصر وزملائي في فريقي للاحتفال معي بهذا الإنجاز المتمثل في أن أصبح اللاعب الدولي الأكثر (ظهوراً) بين اللاعبين الرجال، أتمنى عيد ميلاد سعيد أيضاً لغريب".

حقق كريستيانو رونالدو الرقم القياسي على الصعيد الدولي متفوّقاً على الكويتي بدر المطوع، بعد مشاركته في مباراتي لوكسمبورغ وليختنشتاين الماضيتين، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

كما يعتلي النجم البرتغالي (38 عاماً) صدارة ترتيب الهدّافين الدوليين، برصيد 122 هدفاً.