دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، إن الفريق الكتالوني سيكون سعيداً في حال عودة ليونيل ميسي إلى صفوفه، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط النجم الأرجنتيني بعقدٍ مع نادي باريس سان جيرمان حتّى نهاية منافسات موسم 2023/2022، مما يتيح له الانتقال لفريق آخر في "الميركاتو" القادم.

ومازال مستقبل اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً مجهولاً، وسط تكهنات بعودته إلى متصدر مسابقة الدوري الإسباني، أو ارتداء قميص أحد الأندية السعودية على غرار منافسه كريستيانو رونالدو.

قال مدرب برشلونة عن عودة ميسي، في مؤتمر صحفي يسبق مباراة الفريق مع إلتشي: "الأمر يعتمد على العديد من العوامل، يجب أن نرى ما تسمح لنا قواعد اللعب المالي النظيف بالقيام به"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف تشافي: "هناك العديد من الأشياء على المحك، ولكن أعتقد أن العامل الأكثر أهمية سيكون رغبة ليونيل في العودة إلى هنا"، موضّحاً: "يعرف ميسي أن هذا منزله وأن أبوابنا مفتوحة، وسنكون سعداء إذا قرر العودة إلى برشلونة، لكن ذلك يعتمد على عوامل كثيرة".

كان ليونيل ميسي قد غادر صفوف الفريق الكتالوني متوجّهاً إلى النادي الباريسي في عام 2021.