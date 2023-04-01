دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب محمد صلاح هدفاً، في المواجهة الّتي خسرها فريقه ليفربول من مانشستر سيتي بنتيجة 1/4، على أرض استاد الاتحاد، السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ29 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكّن النجم المصري، 30 عاماً، من تسجيل هدف "الريدز" الوحيد، عند الدقيقة 17 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد أن هزّ شباك "السيتيسينز"، وصل مهاجم "الفراعنة" للهدف رقم 11 أمام فريق بيب غوارديولا بمختلف المسابقات.

كما بَاتَ صلاح أول لاعب في ليفربول يسجّل في 4 مباريات مختلفة ضدّ منافس واحد خلال موسم واحد، منذ اللاعب السابق إيان راش في موسم 1987/1986، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

وأصبح محمد صلاح الهدّاف التاريخي لـ"الريدز" في مسابقة (البريميرليغ) خارج ملعب الفريق "أنفيلد" بـ56 هدفاً، متفوقاً على اللاعب السابق مايكل أوين الّذي أحرز 55 هدفاً.