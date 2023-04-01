دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار احتفال المدرب بيب غوارديولا بهدف فريقه مانشستر سيتي في شباك منافسه ليفربول، ضجةً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إذ جاء احتفاله أمام بدلاء الفريق المنافس.

ففي الدقيقة 27، نجح اللاعب جوليان ألفاريز في إحراز التعديل لـ"السيتيسينز" بعد أن كانت النتيجة تُشير لتقدم "الريدز" بهدف، ليحتفل غوارديولا بشكل "جنوني" أمام لاعبي بدلاء المنافس، الذين كانوا على خط الملعب لإجراء عمليات الإحماء.

وعلّق اللاعب السابق ريو فرديناند على احتفال المدرب الإسباني، إذ قال لقناة "BT Sport" البريطانية: "هذا الاحتفال هناك، لا أعرف كيف لم يدفع تسيميكاس (لاعب ليفربول) بيب غوارديولا بعيداً"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

ونجح غوارديولا، 52 عاماً، في قيادة نادي مانشستر سيتي لحسم قمة مباريات الجولة الـ29 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز على نادي ليفربول بأربعة أهداف مقابل واحد.