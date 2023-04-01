دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صنع اللاعب رياض محرز هدفاً، خلال مواجهة فريقه مانشستر سيتي وليفربول، التي انتهت بفوز "السيتيسينز" بنتيجة 1/4، السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 29 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

أرسل المهاجم الجزائري (31 عامًا) تمريرة حاسمة داخل منطقة الجزاء إلى زميله كيفين دي بروين، ليضع الأخير الكرة في الشباك، عند الدقيقة 46.

وأصبح محرز أكثر لاعب أفريقي صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، على مر التاريخ، بـ 56 أسيست، متفوّقاً على اللاعب الإيفواري السابق، ديدييه دروغبا، الذي صنع 55 هدفاً.

وصل محرز للمساهمة التهديفية رقم 10 بقميص مانشستر سيتي، في مسابقة البريميرليغ، هذا الموسم، إذ سجّل 5 أهداف وصنع مثلها، بعد أن شارك في 20 مباراة.