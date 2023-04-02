دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تغلّب نادي الأهلي المصري على ضيفه الهلال السوداني بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة أقيمت على أرض استاد القاهرة، مساء السبت، وذلك في ختام منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز أهداف "المارد الأحمر" محمود عبد المنعم (كهربا)، وحسين الشحات (هدفان)، في الدقائق 25 و64 و81 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة حضور عشرات الآلاف في معقل الأهلي، إذ حرص أنصار النادي المصري على دعم ومساندة الفريق في مواجهته الحاسمة.

بهذا الفوز، تأهل "المارد الأحمر" إلى الدور ربع النهائي، محتلاً المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وأكمل الأهلي عقد المتأهلين لدور الثمانية في "التشامبيونزليغ" الأفريقي، بعد ضمان 7 أندية وصولها لهذا الدور، وهي: شبيبة القبائل ومولودية الجزائر الجزائريين والوداد والرجاء المغربيين، والترجي التونسي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني.