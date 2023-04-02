دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب كريم بنزيما ثلاثة أهداف، أسهم من خلالها في فوز فريقه ريال مدريد على بلد الوليد بنتيجة 0/6، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو"، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 27 في الدوري الإسباني (لا ليغا).

احتاج المهاجم الفرنسي لـ 6 دقائق ونصف لتسجيل "الهاتريك"، إذ أحرز الهدف الثاني والثالث والرابع لفريق "الميرنغي"، في الدقائق 29 و32 و36.

وتعد ثلاثية بنزيما في شباك بلد الوليد هي الأسرع من حيث الزمن، طوال مسيرته الكروية، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

وصل كريم بنزيما للهدف رقم 14 في مسابقة "لا ليغا"، هذا الموسم، في المركز الثاني على سلم ترتيب الهدّافين، بفارق 3 أهداف عن المتصدر روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة.

فيما عزز نادي ريال مدريد من رصيده في وصافة ترتيب الدوري الإسباني، بوصوله للنقطة 59، على بعد 12 نقطة من غريمه الفريق الكتالوني.