دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر نادي ليستر سيتي الإنجليزي، الانفصال عن المدرب بريندان رودجرز، حسبما أعلن الفريق في بيان صدر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد.

ويأتي قرار الاستغناء عن المدرب البالغ من العمر 50 عاماً، بعد سوء نتائج النادي في مسابقة (البريميرليغ)، هذا الموسم، إذ يقع في المركز التاسع عشر برصيد 25 نقطة فقط.

وقال نادي ليستر سيتي في بيانه: "توصل النادي إلى اتفاق متبادل مع بريندان رودجرز، يقضي بتركه للنادي بعد 4 سنوات بصفته المدير الفني للفريق الأول للرجال".

وتابع: "يغادر بريندان كواحد من أنجح المدربين في تاريخ النادي، بعد أن قادنا إلى فوزنا الأول بكأس الاتحاد الإنجليزي الّذي طال انتظاره في عام 2021، ودرع الاتحاد الإنجليزي في نفس العام، ومنافسات أوروبية متتالية، بما في ذلك أول نصف نهائي أوروبي لنا في عام 2022".

وأكمل النادي: "سيقود المسؤولية الفورية عن تدريب الفريق الأول للرجال والإعداد للمباراة مدربا الفريق الأول منذ فترة طويلة في النادي، آدم سادلر ومايك ستويل".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نادي ليستر سيتي، أيافات سريفادانبرابا: "إنجازات الفريق تحت إدارة بريندان تتحدث عن نفسها، لقد عشنا معاً من أفضل لحظات كرة القدم لدينا تحت إشرافه، وسنكون دائماً ممتنين له وموظفيه على النجاحات الّتي ساعدونا عليها".

وأتمّ: "مع ذلك، كانت العروض والنتائج خلال الموسم الحالي أقل من توقعاتنا المشتركة، اعتقدنا أن الاستمرارية والاستقرار سيكونان مفتاح تصحيح مسارنا، لا سيما بالنظر إلى إنجازاتنا السابقة تحت إدارة بريندان، للأسف،لم يكن التحسن المطلوب وشيكاً، ومع بقاء 10 مباريات من الموسم، فإن المجلس ملزم باتخاذ إجراءات بديلة لحماية وضعنا في الدوري الإنجليزي الممتاز".