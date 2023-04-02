دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أدان نادي مانشستر سيتي اعتداء بعض من جماهيره على حافلة منافسه ليفربول، خلال رحلة عودة "الريدز"، عقب نهاية مباراة الفريقين الّتي أقيمت على أرض استاد الاتحاد، في قمة مباريات الجولة الـ29 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصدر "السيتيسينز" بياناً عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "علم نادي مانشستر سيتي أن مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب تعرض لأضرار في رحلة العودة بعد المباراة"، مُضيفاً: "نحن نتفهم أن شيئاً ما أُلقي باتجاه الحافلة في منطقة سكنية".

وتابع النادي: "حوادث من هذا النوع غير مقبولة تماماً، ونحن ندين بشدة تصرفات الفرد أو (الأفراد) المسؤولين".

وأكمل مانشستر سيتي: "بالإضافة إلى ذلك، يشعر النادي بخيبة أمل لسماع هتافات غير لائقة من مشجعي الفريق خلال المباراة، ونأسف لأيّ إهانة قد تكون سببتها هذه الهتافات وسنواصل العمل مع المجموعات الداعمة والمسؤولين من كلا الناديين للقضاء على الهتافات البغيضة في هذه المباراة".

وكان "السيتيسينز" قد حسم المواجهة لصالحه بنتيجة 1/4، وهي الّتي تعد من أبرز المواجهات التنافسية في مسابقة (البريميرليغ) على مر التاريخ.