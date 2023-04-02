دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحرز اللاعب نايف أكرد هدفًا، قاد من خلاله فريقه وست هام يونايتد للتغلب على ساوثهامبتون، في مباراة أقيمت على أرض استاد لندن الأولمبي، مساء الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ 29 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

نجح المدافع المغربي في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 25 من كرة رأسية داخل منطقة الجزاء.

يُعتبر هذا الهدف الأول لأكرد في مسابقة البريميرليغ، بعد مشاركته في 11 مباراة بقميص نادي وست هام يونايتد، الذي انضمّ إليه في يونيو/ حزيران 2022.

فيما وصل نادي وست هام يونايتد للنقطة 27 في المركز الرابع عشر، على سلم ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، بعد فوزه الثمين على حساب ضيفه ساوثهامبتون.

يشار إلى أن نايف أكرد (27 عامًا) كان أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في تحقيق منتخب المغرب لإنجاز غير مسبوق في بطولة كأس العالم 2022، بالوصول للدور نصف النهائي.