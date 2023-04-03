دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الأهلي المصري أن مدير الكرة في الفريق، سيد عبد الحفيظ، قرر فرض عقوبة مالية كبيرة على اللاعب أحمد عبد القادر نظراً لما بدر منه خلال مباراة "المارد الأحمر" والهلال السوداني، في ختام منافسات دور المجموعات ضمن دوري أبطال أفريقيا.

وأظهرت لقطات مصورة دفع اللاعب أحمد عبد القادر لمدرب الفريق، مارسيل كولر، بعد أن دعاه الأخير للاحتفال مع الجماهير، عقب فوز نادي الأهلي بثلاثية نظيفة، والتأهل للدور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا، مما أثار غضب الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وردّ اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً على قرار العقوبة، إذ نشر صورة عبر حسابه على موقع إنستغرام ظهر فيها وهو يقبل رأس مدرب "المارد الأحمر"، وعلّق قائلاً: "الوحش كان قدام الكل والاعتذار برضو قدام الكل..هتفضل رقم واحد بالنسبالي مهما حصل".

يُعتبر أحمد عبد القادر أحد العناصر الأساسية في تشكيل النادي المصري، وقد برز بقوة في نهائيات كأس العالم للأندية الماضية، والّتي أقيمت على الأراضي المغربية.