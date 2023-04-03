فيفا يسحب استضافة كأس العالم 2023 تحت 17 عاماً من بيرو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الإثنين، سحب استضافة كأس العالم 2023 تحت 17 عاماً من بيرو، بعد مناقشات مكثفة بين "فيفا" والاتحاد البيروفي.

وأصدر الاتحاد الدولي بياناً عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "لا يزال من المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 10 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 2 ديسمبر/ كانون الأول 2023، لكن مكتب مجلس فيفا سيعيّن مضيفًا جديدًا في الوقت المناسب".

وتابع: "جاءت هذه الخطوة في ضوء عدم قدرة الدولة المضيفة على الوفاء بالتزاماتها لاستكمال البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة، على الرغم من علاقة العمل الإيجابية للغاية بين فيفا والاتحاد الدولي، فقد تقرر أنه لا يوجد الآن وقت كاف لتأمين الاستثمار المطلوب واستكمال العمل الضروري مع حكومة بيرو قبل موعد بدء البطولة".

سبق أن أعلن "فيفا" تجريد إندونيسيا من حقها في استضافة مونديال الشباب تحت سن 20 عامًا المزمع إقامته في وقت لاحق من هذا العام، بعد أن اعترض مسؤول إندونيسي على مشاركة إسرائيل.