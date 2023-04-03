دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استغنى نادي تشيلسي الإنجليزي عن خدمات المدير الفني غراهام بوتر، حسبما أعلن عنه فريق "البلوز" في بيان رسمي صدر عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد.

وأوضح النادي أن قرار الاستغناء عن المدرب (47 عامًا) جاء بعد معاناة الفريق على صعيد النتائج، موضّحًا أن غراهام بوتر تعاون مع مجلس الإدارة لتسهيل عملية فك الارتباط بينهما.

وقال تشيلسي في بيانه: "يود الفريق أن يشكر غراهام على كل جهوده ومساهماته ويتمنى له التوفيق في المستقبل"، مُضيفاً: "سيتولى برونو سالتور مسؤولية الفريق كمدرب رئيسي مؤقت".

في غضون ذلك، قال تود بولي وبغداد إغبالي، المالكان المتحكمان بفريق "البلوز": "بالنيابة عن الجميع في النادي، نود أن نشكر غراهام بصدق على مساهمته في تشيلسي، لدينا أعلى درجات الاحترام له كمدرب وكشخص، لقد كان يتصرف دائماً بمهنية ونزاهة ونحن جميعاً نشعر بخيبة أمل في هذه النتيجة".

تولى غراهام بوتر مهمة تدريب تشيلسي في سبتمبر/ أيلول 2022، وقاد الفريق للتأهل للدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، إلّا أنّه فقد فرص المنافسة على ألقاب المسابقات المحلية.