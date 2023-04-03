دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر نادي برشلونة الإسباني بياناً عبر موقعه الرسمي طالب من خلاله خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، بالاستقالة من منصبه، بعد مزاعم تقديمه شكوى "غير صحيحة" في قضية نيغريرا، التي تحمل تهمًا بتورط الفريق الكتالوني في "فساد تحكيمي".

في وقت سابق، تم توجيه اتهامات إلى برشلونة بدفع "أموال مشبوهة" لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، مسؤول التحكيم السابق في إسبانيا.

ونشرت صحيفة "La Vanguardia" الإسبانية تقريرًا تتهم فيه رئيس رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) بإرسال أدلة كاذبة إلى مكتب المدعي العام فيما يتعلق برئيسي نادي برشلونة السابقين، جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل.

وجاء في بيان الفريق الكتالوني: "نظرًا لخطورة المعلومات الّتي ظهرت اليوم الإثنين في صحيفة La Vanguardia والتي ارتبط فيها رئيس رابطة لا ليغا بتقديم أدلة كاذبة إلى المدعي العام لتجريم نادينا، يود نادي برشلونة أن يعرب عن سخطه العميق وغضبه واستيائه".

وأضاف: "لهذا السبب، نطلب بشكل عاجل من رئيس رابطة الدوري الإسباني الظهور علناً للتوضيح، بخلاف التغريدة التي أرسلها السيد تيباس في الساعات الأولى، والتي تفتقر إلى الجوهر ونبرة التهديد".

وتابع البيان: "يشعر نادي برشلونة، كما كرر الرئيس جوان لابورتا في الأسابيع الأخيرة، بأنّه ضحية لحملة إعلامية لأحداث لم تحدث: برشلونة لم يدفع للحكام أبداً".

وأشار بيان برشلونة إلى أنها "ليست هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها رئيس رابطة لا ليغا الأسلحة الإعلامية الموجودة تحت تصرفه لإلحاق الضرر بنادي برشلونة، ومع ذلك، على عكس هرائه المعتاد، لم يكن بإمكاننا أبداً أن نتخيل أنّه يمكن أن يحاول تجريم نادينا بأدلة كاذبة".

وأتمّ البيان: "يجب على السيد خافيير تيباس الاستقالة من منصبه، كما نتفهم أن رئيس رابطة الدوري الأسباني الحالي سيستمر في جهوده للإضرار بنادينا".

ولم يصدر أي ردّ إلى الآن من خافيير تيباس على بيان نادي برشلونة.