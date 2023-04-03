دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، إنه لا يزال مدربا للفريق بسبب ما حققه في الماضي وليس المستوى الحالي للفريق، إذ يعاني "الريدز" على صعيد النتائج، بمختلف مسابقات الموسم الجاري.

وتمت إقالة مدربين اثنين، يوم الأحد، إذ فك نادي تشيلسي ارتباطه بغراهام بوتر وكذلك نظيره ليستر سيتي مع ببريندان رودجرز.

عندما سأل الصحفيون المدرب الألماني عن رد فعله على رحيل الثنائي، قال كلوب: "أعتقد أن السبب في كوني ما زلت جالسا هنا في هذا العالم المجنون، هو أنني آخر الرجال الصامدين".

وأضاف في مؤتمر صحفي يسبق مباراة ليفربول و"البلوز": "أدرك حقيقة أنني أجلس هنا بسبب الماضي (الإنجازات السابقة)"، مضيفا: "ليس بسبب ما فعلناه هذا الموسم، إذا كان هذا هو موسمي الأول لكان الأمر مختلفا، هذا كل شيء".

وتابع بالقول: "نعم، لدينا مالكون أذكياء ويدركون الموقف في النادي، ولكن من الأفضل أن تسألهم عن سبب ذلك".

وأردف يورغن كلوب: "هل أنا خائف (من الإقالة)، لا، لكني لا أعتقد أن غراهام كان خائفا، لا داعي للخوف، أنا أدرك 100% بأنني مستمر هنا بسبب ما حدث في السنوات الماضية".

ويحل نادي ليفربول ضيفا على نظيره تشيلسي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.