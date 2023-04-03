الروسية تاتيانا كوداشوفا تتنافس ضد البريطانية آليا باول في الدور نصف النهائي لوزن 53 كيلوجراما للسيدات خلال بطولة العالم للتايكواندو في مانشستر أريناد في 18 مايو/أيار 2019 بإنجلترا.

لندن، بريطانيا (CNN)— أعلن الاتحاد الدولي للتايكوندو عن خطط للسماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمنافسة باعتبارهم "محايدين" اعتبارا من مايو /أيار المقبل، وذلك، في اجتماع المجلس الاستثنائي عُقد، الاثنين.

ويأتي ذلك بعد أن أصدر المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية (IOC) توصيات إلى الاتحادات الدولية ومنظمي الأحداث الرياضية، الأسبوع الماضي، تضمنت أن يتنافس الرياضيون الذين يحملون جواز السفر الروسي أو البيلاروسي بصفتهم "محايدين"، في حين أن الرياضيين الذين "يدعمون الحرب بنشاط" لا يمكنهم المشاركة.

وقال الاتحاد الدولي للتايكواندو، في بيان: "بعد المداولات، قرر المجلس السماح بمشاركة الرياضيين المحايدين والمساعدين الحاملين لجوازات السفر الروسية والبيلاروسية في بطولات العالم للتايكوندو، بدءا من بطولة باكو العالمية 2023 في نهاية مايو".

وأضاف: "سيتم اتخاذ قرار بشأن مشاركة الرياضيين المحايدين وأفراد الدعم بجوازات سفر روسية وبيلاروسية في أحداث أخرى بعد بطولة باكو العالمية للتايكوندو 2023".

وتابع: "تم إقرار إنشاء لجنة مراجعة وعملية تحقق لضمان الحياد الصارم للاعبين المحايدين الفرديين وموظفي الدعم المشاركين".

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ انتقد، الخميس، بعض الحكومات الأوروبية ووصفها بأنها "مؤسفة" لما وصفه بـ"ردود الفعل السلبية" على الموقف من روسيا.

وردا على ذلك، أعلن أوليه نيمشينوف، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأوكراني، في مقابلة تلفزيونية مع إذاعة Suspilne الأوكرانية، أن بلاده قررت مقاطعة التصفيات المؤهلة للأولمبياد التي يتنافس فيها اللاعبون الروس خلال دورة ألعاب باريس 2024.