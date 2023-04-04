بناء على أمنية طفل.. رئيس النصر يثير تفاعلا بشان التعاقد مع ميسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار رئيس نادي النصر السعودي، مسلي آل معمر، تفاعلا على موقع تويتر، الثلاثاء، بعد تداول فيديو يجيب فيه على أمنية طفل بانضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف فريقه.

ويقول رئيس النصر للطفل يزيد: "وش في خاطرك؟"، وهي جملة سعودية تعني: "ما الذي تتمناه؟"، ليجب الطفل بالقول: "ميسي ورونالدو".

وأجاب آل معمر قائلا: "إنت أول شي عندك رونالدو أفضل لاعب في العالم صح؟ وتبي ميسي؟"، وأضاف: "ما دامك يا يزيد تبي ميسي بنفكر في الموضوع"، على حد قوله.

وكانت قد ربطت تقارير صحفية ليونيل بالانتقال إلى صفوف الغريم التقليدي للنصر، نادي الهلال السعودي، لكن لم يتم تأكيد هذه الأنباء من الجانبين.

ومن المتوقع أن يرحل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري، وسط محاولات حثيثة من جانب برشلونة لإعادته إلى "كامب نو".

يذكر أن رونالدو انضم إلى صفوف "العالمي" منتصف الموسم الجاري في صفقة أحدثت ضجة كبيرة حول العالم.