بيع تذاكر مباراة أرسنال الأخيرة في "البريميرليغ" بأسعار باهظة

(CNN) -- يجري الترويج لتذاكر مباراة نادي أرسنال الأخيرة، في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" لهذا الموسم، ضدّ نظيره وولفرهامبتون واندررز، على موقع إعادة البيع "StubHub" مقابل أسعار باهظة.

ونادي أرسنال في طريقه للفوز بأول لقب في المسابقة منذ 19 عاما، ويبدو أن بعض الناس يستغلون حماس الجماهير لرؤية الفريق يرفع الكأس في استاد الإمارات في 28 مايو/ أيار المقبل.

وحتى وقتنا هذا، كانت أرخص التذاكر على موقع البيع "StubHub" تصل إلى 1175 دولارا، بينما يتم الترويج للآخرين مقابل 65000 دولار، فيما يعد ثمن أغلى تذكرة بـ330 ألف دولار، لكن تفاصيل البائع غير متوفرة على الموقع.

وقال أخيل فياس، عضو مجلس إدارة صندوق أنصار أرسنال، إنه لا يزال من "المحبط والمخيب للآمال" أن نرى مواقع الطرف الثالث تعيد بيع تذاكر الفريق.

وأضاف فياس، لشبكة CNN: "لكن هناك ما هو أكثر مما تراه العين، إذا كان أي معجبين يبيعون تذاكرهم الخاصة، على الرغم من تعاطفهم خلال أزمة تكلفة المعيشة هذه، فهذا أمر غير قانوني ولا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك".

وتابع:"من الصعب معرفة ما إذا كان لديهم التذاكر بالفعل أو ما إذا كانوا يخططون للحصول عليها بمجرد أن يدفع شخص ما، وذكر: "نصيحتنا دائماً هي تجنب مواقع الجهات الخارجية، لا يمكنك الوثوق بهم".

وتواصلت CNN مع نادي أرسنال وموقع "StubHub" للتعليق، لكن لم يتم الرد عليها بعد.

مع ذلك، يقول موقع "StubHub" على موقعه الإلكتروني: "كلّ طلب مضمون بنسبة 100٪" ويمكن للمعجبين شراء التذاكر وبيعها بثقة 100٪".

ويضيف الموقع: "ستصل التذاكر الخاصة بك في الوقت المناسب للحدث، وتكون صالحة للدخول ولما اشتريته بالضبط، إذا لم يحدث أيّ من هذه الأشياء، فسنجد لك تذاكر مماثلة أو أفضل أو نقدم لك استرداداً أو ائتماناً لطلب مستقبلي".

بالإضافة إلى تقديم إرشادات حول كيفية شراء التذاكر بأمان، قامت مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا بتجميع قائمة واسعة من المواقع التي يجب على المعجبين تجنبها، مع تضمين موقع "StubHub".

هذا الموسم، يقول أخيل فياس إن نادي أرسنال عمل مع صندوق الدعم لمحاولة معالجة مشكلة إعادة بيع التذاكر غير القانونية.

وأكمل: "عين النادي فريق عمل خارجيا خبيرا للتعامل مع الروبوتات والترويج، وهو أمر جيد جدا لرؤيته".

وأتم أخيل فياس: "إنه ليس إصلاحا بين عشية وضحاها ولكن النادي جاد في هذا الأمر، وقد أمضينا ساعات وساعات في مناقشة الخطط معهم وتزويدهم بالاقتراحات ولوحة الصوت، إنّهم جادون في معالجة هذا الأمر".

من جانبه، يقول نادي أرسنال إنه "مكرس للقضاء على الترويج للتذاكر وإعادة البيع غير المصرح به لتذاكر المباريات".

يتصدر "الغانرز" جدول ترتيب مسابقة (البريميرليغ) برصيد 72 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي، ويأمل الفريق بالظفر باللقب للمرة الأولى منذ عام 2004.

وإذا قمت بالشراء مباشرة من خلال موقع أرسنال الإلكتروني فإن أغلى تذكرة للعبة، تم تحديدها على أنها فئة B ثابتة، ستكون 75.50 جنيهاً إسترلينيا (93.40 دولارا).