دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علق المدير الفني لنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، على اتهام نادي برشلونة من قبل المكتب المدعي العام في برشلونة بدفع الفريق "أموالا مشبوهة" لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، مسؤول التحكيم السابق في إسبانيا.

وتحدث المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي يسبق مباراة "الميرنغي" و "البلوغرانا"، قائلاً: "إنها مسألة قيد التحقيق ومن الأفضل أن نتركها على هذا النحو"، مضيفا: "سأفكر في الاستعداد للمباراة وليس الحكام، كل ما أركز عليه هو الاستعداد للمباراة والفوز بها".

وعن وضعه في مقارنة مع تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، بعد تفوق الأخير عليه في مواجهات الكلاسيكو هذا الموسم، قال أنشيلوتي: "هذه المباراة ليست مباراة وجها لوجه بين المدربين، لقد هزمنا برشلونة 3 مرات هذا الموسم، لذا حان الوقت الآن للتغلب عليهم".

وتابع كارلو أنشيلوتي: "ليس من السهل على الفريق تغيير نظامه،أخطر شيء هو مفاجأة لاعبيك ولا أنصح بذلك، يمكن للتفاصيل الأصغر أن تكون مفاجأة، مثل الكرات الثابتة".

وأكمل مدرب ريال مدريد: "نحن في حالة جيدة، ولدينا الحافز والتركيز، أعتقد أننا جميعا نشعر بالإيجابية حقا بعد المباراة ضد بلد الوليد، نحن على درجة عالية من الثقة بأننا قادرون على تقديم أداء جيد".

ويستعد أنشيلوتي لقيادة "الميرنغي" أمام غريمه "الفريق الكتالوني" في إياب دور النصف نهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، مساء الأربعاء، على أرض ملعب "سبوتيفاي كامب نو".