دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز، على الأنباء التي تحدثت عن تعرض أحد أبنائها للضرب في مدرسة خارج السعودية، مؤكدة أن أبناءها عُوملوا بطريقة ممتازة في كل البلدان التي عاشوا فيها، وأشارت إلى أنهم بنوا صداقات في مدرستهم الجديدة في الرياض.

وقالت جورجينا عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام: "نشرت بعض وسائل الإعلام أخبارا سلبية حول أطفالنا في المدرسة وأود أن أقول إن هذه الادعاءات غير صحيحة مطلقا".

وتابعت شريكة لاعب نادي النصر السعودي: "يدرس أطفالنا في مدرسة رائعة مع مدرسين رائعين، نحن نقدر بشدة العمل الذي يقومون به من أجلنا كعائلة وكوالدين وعلى المستوى الشخصي".

وأردفت جورجينا بالقول: "لقد وجد أبناؤنا أصدقاء محبين وهم سعداء جدا في مدرستهم الجديدة في الرياض".

وختمت شريكة رونالدو قائلة: "لحسن الحظ لطالما كانت لدينا تجارب عظيمة في كل دولة وكل مدرسة، ونحن نقدر كل واحدة منها"، حسب قولها.

وكانت قد انتشرت شائعات عن تعرض أحد أبناء رونالدو للضرب في مدرسة خارج السعودية ما دفع والديه لتسجيله في مدرسة بالرياض للشعور بأمان أكبر.