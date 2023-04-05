دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نال عبد الرزاق حمدالله، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي، جائزة أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا خلال مارس/ آذار الماضي، بعد اعتلائه صدارة تصويت الجماهير للنجم الأبرز، الذي نظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.

وتفوق المهاجم المغربي على أوديون إيغالو، مهاجم نادي الهلال، و 5 لاعبين آخرين، هم: فيدريكو كارتابيا ومايكل أولونغا وعلي عدوي ومحمد دحام وأيرنيست بارفو.

وفي الشهر الماضي، هز حمدالله شباك المنافسين في 4 مناسبات بقميص "النمور"، منها ثلاثية في مرمى نادي الفتح، ليساهم في اعتلاء الفريق لصدارة جدول ترتيب مسابقة دوري "روشن".

فيما برز إيغالو مع "الزعيم الهلالي"، قد سجل 4 أهداف في شباك كل من: الوحدة والاتفاق والتعاون (هدفان).

ويشهد دوري "روشن"، هذا الموسم، صراعا على اعتلاء المركز الأول على سلم ترتيب الهدافين بين عبد الرزاق حمد الله وأوديون إيغالو، إذ يتشارك المهاجم النيجيري الصدارة مع اللاعب تاليسكا برصيد 16 هدفاً، بفارق هدف وحيد عن المهاجم المغربي.