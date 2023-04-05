دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب كريستيانو رونالدو هدفين، أسهم من خلالهما في تفوّق نادي النصر على نظيره العدالة بنتيجة 0/5، في مباراة أقيمت على أرض الأخير، مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع الـ 22 في مسابقة دوري "روشن" السعودي.

تمكّن النجم البرتغالي من افتتاح أهداف المباراة عند الدقيقة 40 من علامة الجزاء، وتسجيل الهدف الثالث لـ "العالمي" في الدقيقة 66 بتسديدة داخل الصندوق.

وصل رونالدو (38 عامًا) إلى المساهمة التهديفية رقم 13 في الدوري المحلي، خلال الموسم الجاري، إذ سجّل 11 هدفًا وقدّم تمريرتان حاسمتان، بعد أن شارك في 9 مباريات.

فيما عزز "العالمي" من وصافته لجدول ترتيب أندية مسابقة دوري "روشن" السعودي، هذا الموسم، برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر نادي اتحاد جدة.