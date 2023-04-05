دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشاجر لاعبون فيما بينهم في مباراة جمعت نادي إنتر ميلان ومنافسه يوفنتوس، الّتي أقيمت على أرض ملعب "أليانز"، في ذهاب دور النصف نهائي من مسابقة كأس إيطاليا.

كانت النتيجة تُشير لتقدم فريق "السيدة العجوز" بهدف، قبل أن يتحصل نظيره "النيراتزوري" على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة، لينجح روميلو لوكاكو في ترجمتها إلى هدفٍ وإحراز التعديل.

واحتفل المهاجم البلجيكي أمام جماهير يوفنتوس مما أشعل غضبهم، ليشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء ثمّ الحمراء بوجهه، قبل أن يدخل في مشادة مع خوان كوادرادو، لاعب المنافس، ليزداد الأمر سوءاً بدخول اللاعبين في مشاجرة.

على أعقاب ذلك، قرر حكم المباراة أيضاً طرد كلّ من خوان كوادرادو وسمير هاندانوفيتش، زميل لوكاكو في الفريق.

وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على نتيجة المباراة، على أن يلتقيا الفريقان مجدداً في مواجهة الإياب يوم 26 أبريل/ نيسان الجاري.