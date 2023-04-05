دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي نادي ريال مدريد مع غريمه التقليدي برشلونة، على أرض ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، مساء الأربعاء، في إياب دور النصف نهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت لصالح "الفريق الكتالوني" بهدف دون مقابل، والتي احتضنها ملعب "سانتياغو برنابيو".

سيشهد الكلاسيكو مواجهة خاصة بين المهاجم الفرنسي كريم بنزيما والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إذ يسعى كل منهما إلى قيادة فريقه للوصول إلى المشهد الختامي.

نجح بنزيما وليفاندوفسكي في هز الشباك مرة واحدة، خلال آخر 3 مواجهات جمعت فرقهما، بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2023/2022.

في الدوري الإسباني هذا الموسم، أحرز المهاجم الفرنسي 14 هدفًا ليحتل المركز الثاني على سلم ترتيب الهدّافين، خلف المتصدر، المهاجم البولندي، الّذي سجّل 17 هدفًا.

يتساءل البعض عن اللاعب الذي بإمكانه المساهمة في حسم الكلاسيكو، فمن هو برأيك؟