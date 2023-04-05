دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمد صلاح قد اقترح على الاتحاد إضافة بنود جديدة على لائحة القيد الخاصة بتوثيق العقد بين اللاعب والنادي، إذ يشكو اللاعبون من عدم الحصول على مستحقاتهم عند الاستغناء عن خدماتهم.

وتحدّث رئيس اتحاد كرة القدم في مصر لقناة "صدى البلد"، قائلاً: "صلاح يمتلك خبرة في الوقت الحالي، ويجب أن يكون لديه رؤية معينة، طبعا تحدّث معي في خصوص التعاقد ما بين اللاعب والنادي، هو شايف أن فيه شكوى من بعض اللاعبين، بأن لهم حقوق عند أنديتهم، ولا يحصلون عليها".

وأضاف علام: "لدينا لجان في الاتحاد، لكن في الوقت ذاته هو شايف أن الأندية تستغني عن بعض اللاعبين دون حصولهم على مستحقاتهم، كلّ هذا الكلام سيكون في لائحة القيد موجوداً في لائحة شؤون اللاعبين، سنضيفها إن شاء الله".

وتواجد محمد صلاح في معسكر منتخب "الفراعنة" الأخير، خلال فترة التوقف الدولي في مارس/ آذار الماضي، تخلله مواجهتين أمام منتخب مالاوي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024.

ووصل المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً إلى الهدف رقم 51 مع منتخب بلاده بعد هزّه لشباك منتخب مالاوي، مما دفع اللاعبين والكادرين الفني والإداري على تكريمه بعد تحقيقه لهذا الإنجاز.

وقال جمال علام عن سبب عدم تكريم مهاجم نادي ليفربول بشكل رسمي من قِبل اتحاد كرة القدم: "أصر الكادر واللاعبون على تكريم صلاح، التكريم الأكبر من زملائه اللاعبين، هذا بالنسبة له أفضل، هذه طبيعته".

وأكد علام أن التعامل مع صلاح "سهل للغاية" موضّحاً أن اللاعب "شخص متربي ومؤدب جداً، ولديه الثقافة ويستوعب من حوله".