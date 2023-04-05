دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، استبعاد اللاعب محمد صلاح عن تشكيل الفريق الأساسي، لمواجهة نادي تشيلسي، على أرض ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

بجانب النجم المصري، غاب عن التشكيل الأساسي أندرو روبرتسون وألكساندر أرنولد وكودي غاكبو، وفيرجيل فان دايك الذي يعاني من إصابة.

قال المدرب الألماني لشبكة "Sky Sports"، قبل مباراة "الريدز" و "البلوز"، عن سبب استبعادهم: "فان دايك غير متوفر، البعض يحصل على قسط من الراحة، والبعض الآخر يحتاج إلى الراحة، اللاعبين الآخرين يحصلون على فرصة للظهور الليلة".

وأضاف كلوب: "كان من الواضح أننا بحاجة إلى أفكار جديدة، نحن بحاجة لعقول جديدة"، موضّحًا: "نحن لسنا سعداء بشكل مفرط، لذلك يجب أن تكون هناك فرصة للاعبين الآخرين لإظهار ما يمكنهم فعله".

تُعد هذه المرة الأولى التي يغيب فيها مهاجم "الفراعنة" عن التشكيل الأساسي لليفربول، في مسابقة (البريميرليغ)، خلال الموسم الجاري.

ساهم صلاح (30 عامًا) في إحراز 20 هدفًا، في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، إذ سجّل 12 هدفًا وقدّم 8 تمريرات حاسمة.