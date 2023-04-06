دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أقيمت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2023/2022، مساء الأربعاء، في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة.

وأسفرت قرعة دور الثمانية عن عدد من المواجهات البارزة، منها تجمع نادي الأهلي المصري مع نظيره الرجاء المغربي.

وكان "المارد الأحمر" حل في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، في الدور الأول، فيما احتل النادي المغربي صدارة المجموعة الثالثة بـ16 نقطة.

وتقام مباريات مرحلة الذهاب من دور الربع نهائي في يومي 21 و22 أبريل/ نيسان الجاري، فيما تلعب مباريات الإياب في يومي 28 و 29 من الشهر ذاته.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي والرجاء مع الفائز من مواجهة شبيبة القبائل الجزائري والترجي التونسي، وسيكون المنتصر من لقاء سيمبا التنزاني والوداد المغربي على موعد مع ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي أو شباب بلوزداد الجزائري، في الدور نصف النهائي.

ويُعتبر "المارد الأحمر" أكثر ناد تحقيقا للقب (التشامبيونزليغ) الأفريقي بـ10 مرات، فيما حصد نادي الرجاء اللقب 3 مرات.