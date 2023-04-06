دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشاجر فينيسيوس جونيور، مهاجم نادي ريال مدريد، مع غافي، لاعب وسط نادي برشلونة، خلال مواجهة الفريقين، مساء الأربعاء، على أرض ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في إياب دور النصف نهائي من مسابقة كأس إسبانيا.

فعند الدقيقة 26، تدخل غافي بقوة على فينيسيوس جونيور، ليسقطه أرضا، مما أثار غضب المهاجم البرازيلي ليتشاجر مع متوسط الميدان الإسباني، قبل أن يفض لاعبو الفريقين الاشتباك.

على أعقاب ذلك، أشهر حكم المباراة، خوان مارتينيز مونويرا، البطاقة الصفراء بوجه فينيسيوس جونيور وغافي.

وتداول مغردون في موقع تويتر لقطات المشاجرة على نطاق واسع.

وسبق للثنائي وأن تشاجرا في مواجهات سابقة بين "الميرنغي" و "الفريق الكتالوني".

ذهابا، خسر نادي ريال مدريد من غريمه التقليدي برشلونة بهدف دون مقابل، إلا أنه استطاع العودة في مواجهة الإياب من خلال تحقيق الفوز بنتيجة 0/4، ليضمن تأهله إلى المباراة النهائية في مسابقة الكأس.