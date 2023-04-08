دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرّض نادي الهلال لخسارة قاسية من نظيره الشباب، بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراتهما الّتي أقيت على أرض استاد "الملز"، ضمن منافسات الأسبوع الـ 22 في مسابقة دوري "روشن" السعودي.

نجح "الليوث" في تحقيق انتصاراً ثميناً على حساب "الأزرق الهلالي"، ليعززوا من فرصتهم في المنافسة على اللقب، خلال الموسم الجاري 2023/2022، فيما تضاءلت حظوظ الهلال.

بهذه النتيجة، وصل نادي الشباب للنقطة 47 في المركز الثالث على سلم ترتيب أندية دوري "روشن"، بينما تجمد رصيد "الأزرق الهلالي" عند النقطة الـ 45 في المركز الرابع، بفارق 8 نقاط عن المتصدر، نادي اتحاد جدة،

حصد نادي الهلال اللقب في المواسم الثلاث الماضية، إذ دائماً ما يكون المرشح الأبرز للتتويج بالمسابقة، إلّا أنّه عانى من سوء النتائج في بعض المراحل، هذا الموسم.

بعد الخسارة من الشباب ومع تبقي 8 جولات فقط، يعتقد البعض أن "الأزرق الهلالي" بَاتَ خارج دائرة المنافسة على لقب الدوري، فيما يرى البعض الآخر أن الفرصة ما زالت قائمة على الرغم من صعوبتها، فما هو رأيك؟