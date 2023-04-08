دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قاد فينسنت كومباني نادي بيرنلي للصعود إلى مسابقة (البريميرليغ) لموسم 2024/2023، بعد فوز الفريق على منافسه ميدلزبره بهدفين لواحد، ضمن مباريات الجولة الـ 40 في الدوري الإنجليزي بدرجته الأولى (تشامبيون شيب).

بهذا الفوز، عزز نادي بيرنلي من صدارته لجدول الترتيب برصيد 87 نقطة، ليحصد إحدى بطاقات التأهل إلى دوري الأضواء، مع تبقي 7 مباريات للفريق.

تولى المدرب البلجيكي تدريب نادي بيرنلي في يونيو/ حزيران 2022، وحقق مع الفريق نتيجة الفوز 25 مرة مقابل تلقي هزيمتين فقط، والتعادل في 12 مناسبة، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، هذا الموسم.

وأشاد مُغرّدون في موقع تويتر بفينسنت كومباني بعد إنجازه التدريبي في إنجلترا، وقد أكد البعض على أن المدرب البالغ من العمر 36 عاماً سيبرز بقوة في المستقبل.

وسيق وأن أشرف فينسنت كومباني على تدريب نادي أندرلخت البلجيكي، فيما ارتدى قميص نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عندما كان لاعباً، وقد مثّل منتخب بلاده في البطولات الدولية.