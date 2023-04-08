دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب هيونغ مين سون هدفاً، أسهم من خلاله في فوز نادي توتنهام هوتسبير على برايتون بنتيجة 1/2، في مباراتهما على أرض ملعب الأول، السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 30 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز المهاجم الكوري الجنوبي هدف "السبيرز" الأول بطريقة جميلة للغاية، إذ سدّد كرة "صاروخية" من خارج منطقة الجزاء قد هزّت شباك المنافس عند الدقيقة العاشرة.

بهذا الهدف، وصل هيونغ مين سون إلى الهدف رقم 100 في البريميرليغ، وبات أول لاعب من القارة الآسيوية ينجح في تسجيل هذا العدد من الأهداف في المسابقة الإنجليزية.

وعزز المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا، من رقمه على صعيد التهديف بقميص توتنهام، في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، إذ أصبح برصيده 7 أهداف و5 أسيست.

وأثنى مغرّدون في موقع تويتر على هيونغ مين سون، بعد هدفه الذي أدخله سجلات البريميرليغ.

إليكم أبرز التغريدات: