المغربي عبد الصمد الزلزولي يخطف الأنظار في الدوري الإسباني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف اللاعب عبد الصمد الزلزولي أنظار المتابعين، بعد ظهوره على مستوى عالٍ في مواجهة فريقه أوساسونا، مع إلتشي، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 في الدوري الإسباني.

وأحرز المهاجم المغربي هدفين، قاد من خلالهما نادي أوساسونا لتحقيق فوزاً ثميناً على منافسه إلتشي بنتيجة 1/2.

ونجح الزلزولي في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 71، بعد أن وضع الكرة في الشباك داخل منطقة الجزاء، وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 85 بتسديدة قوية من خارج الصندوق.

ووصل المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً إلى المساهمة التهديفية رقم 7، في مسابقة (لا ليغا) هذا الموسم، إذ سجّل 5 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين.

وكان عبد الصمد الزلزولي قد انضمّ إلى صفوف أوساسونا في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة من نادي برشلونة.

وتواجد الزلزولي في قائمة منتخب المغرب خلال فترة التوقف الدولي في مارس/ آذار الماضي، الّتي تخللتها مواجهتان ودّيتان مع البرازيل وبيرو.