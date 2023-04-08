دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على استبعاد اللاعب كايل ووكر عن تشكيل الفريق الأساسي، خلال الأسابيع الأخيرة، موضّحاً سبب تفضيل زميله، جون ستونز، عليه في حجز مركزه في الجهة اليمنى.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي يسبق مباراة "السيتيسينز" وساوثهامبتون، عن عدم الاعتماد على ووكر: "السبب وراء ذلك هو تكتيكي، للعب في الداخل (الوسط) عليك القيام ببعض الحركات المتعلمة، هو (ووكر) لا يستطيع فعل ذلك"، مُشيراً إلى أن جون ستونز بإمكانه الانضمام لخط الوسط لمساعدة اللاعب رودري.

وتابع بالقول: "انظروا إلى ناثان هذا الموسم، الموسم الماضي لم يلعب دقيقة واحدة والآن هو غير قابل للهدوء، هذا يحدث".

وأكمل غوارديولا: "لا أحد لديه ضمانة معي، عليهم كسبها، وأحياناً نحتاج إلى شكل مختلف للطريقة الّتي نبني بها أو ندافع، بعض اللاعبين يتأقلمون بشكل أفضل من الآخرين، يأخذون الأمر على محمل شخصي لكننا لسنا ضدّاَ لهم، نحن فقط بحاجة إلى شيء ما ونحاول استخدامه".

وعلى الرغم من استبعاده مؤخراً، أشاد بيب غوارديولا بكايل ووكر، قائلاً: "لديه خصائص أخرى، سيكون دائما لديه السرعة، سيكون الأسرع في هذه الغرفة بعمر 60 عاماً".

انضمّ ووكر إلى مانشستر سيتي عام 2017، قادماً من توتنهام هوتسبير، مقابل رسوم نقل تبلغ 50 مليون جنيه إسترليني ( 62 مليون دولار)، مما يجعله أغلى مدافع إنجليزي على الإطلاق، في ذلك الوقت.

وكان الظهير الإنجليزي، كايل ووكر، عنصراً فعّالاً في تشكيل غوارديولا، وقد حصد مع الفريق معظم الألقاب المحلية، كما مثّل منتخب بلاده في 75 مباراة دولية.