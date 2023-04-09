الأهلي أم بيراميدز.. من سيحسم لقب كأس مصر؟

الأحد ،

نشر الأحد ، 09 ابريل / نيسان 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحتضن استاد القاهرة مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين نادي الأهلي ومنافسه بيراميدز، مساء الإثنين، في نهائي مسابقة كأس مصر لموسم 2022/2021.

كان "المارد الأحمر" قد وصل للمشهد الختامي بعد تجاوز سموحة في الدور نصف النهائي، بثلاثة أهداف لواحد، فيما تفوّق بيراميدز على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 3/4، عقب التعادل الإيجابي 1/1.

ويسعى نادي الأهلي لتحقيق اللقب الـ38 في تاريخه، فيما يطمح نظيره بيراميدز للتتويج بالمسابقة للمرة الأولى.

وسبق وأن خاض "المارد الأحمر" نهائي الكأس في النسخة الماضية، إلّا أنّه خسر اللقب لصالح غريمه التقليدي الزمالك، بعد فوز الأخير بهدفين لواحد.

فيما حقق نادي بيراميدز مركز الوصافة في المسابقة، بعد وصوله للمباراة النهائية عام 2019 وخسارتها أمام "الفارس الأبيض" بثلاثية نظيفة.

ويرى البعض أن خبرة نادي الأهلي ستحسم اللقب لصالحه، فيما يرى البعض الآخر أنه بإمكان نادي بيراميدز حصد الذهب، فما رأيك؟