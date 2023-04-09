إيرلينغ هالاند يعادل رقم محمد صلاح.. ويقترب من تحطيمه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- واصل اللاعب إيرلينغ هالاند هزّ شباك المنافس، إذ سجّل ثنائية أسهم من خلالها في فوز مانشستر سيتي على ساوثهامبتون بنتيجة 1/4، في مباراة احتضنها ملعب "ساينت ماري"، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 30 في الدوري الإنجليزي (البريميرليغ).

أحرز المهاجم النرويجي الهدف الأول لـ"السيتيسينز" من كرة رأسية، في الدقيقة 45، والثالث على طريقة "دبل كيك" داخل الصندوق في الدقيقة 68.

وصل هالاند إلى الهدف رقم 30 في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، في صدارة ترتيب الهدّافين، بفارق 7 أهداف عن ملاحقه هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.

كما وصل إلى الهدف رقم 44 مع مانشستر سيتي في مسابقات الموسم الجاري، ليكون ثالث لاعب من لاعبي (البريميرليغ) ينجح في تسجيل هذا العدد من الأهداف في جميع البطولات مع النادي خلال موسم واحد، بعد النجم المصري محمد صلاح الذي زار الشباك 44 مرة مع ليفربول في موسم 2018/2017، واللاعب السابق رود فان نيستلروي في موسم 2003/2002.

وبَاتَ بإمكان إيرلينغ هالاند (22 عامًا) تحطيم رقم مهاجم "الفراعنة" والمهاجم الهولندي السابق، إذ تبقى لديه مباريات عدة مع فريق "السيتيسينز"، هذا الموسم.