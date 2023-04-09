دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار أوليفر دوفين، حارس مرمى نادي هاماربي، تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ارتكب خطأً فادحاً، خلال مواجهة فريقه مع نظيره هاكن، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية في الدوري السويدي الممتاز.

فعند الدقيقة الخامسة من زمن المباراة، أعاد مدافع نادي هاماربي الكرة إلى زميله، الحارس أوليفر دوفين، ليفقد الأخير بصره أمام الكرة ويخطأ التصرف معها، قبل أن يتحصل مهاجم المنافس على الكرة ويضعها في الشباك.

وتداول مغرّدون على موقع تويتر لقطات مصورة تظهر الخطأ الفادح من الحارس أوليفر دوفين، وبعضهم قد تفاعل معه بشكل ساخر.

وكان نادي هاكن قد تغلّب على منافسه هاماربي بنتيجة 1/3، ليصل للنقطة السادسة في صدارة سلم الترتيب، فيما تجمد رصيد هاماربي عند النقطة الثالثة في المركز الخامس.