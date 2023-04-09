دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مُغرِدو موقع تويتر مقطع فيديو يظهر رد فعل يورغن كلوب بعد إضاعة محمد صلاح ركلة جزاء، خلال مواجهة نادي ليفربول ومنافسه أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، على أرض ملعب "أنفيلد"، مساء الأحد.

وعند تنفيذ النجم المصري لركلة الجزاء في الدقيقة 54، أدار المدرب الألماني ظهره نحو دكة البدلاء، ثمّ احتفل مُعتقدًا أن الكرة سكنت الشباك، لكنّه فوجئ بضياعها لتتغير تعبيرات وجهه.

كان كلوب قد قاد "الريدز" إلى تحقيق نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما مع "الغانرز"، ضمن منافسات الأسبوع الـ 30 في الدوري الإنجليزي الممتاز.



على الرغم من عدم ترجمته ركلة الجزاء إلى هدفٍ، إلّ أن مهاجم "الفراعنة" نجح في تسجيل هدف نادي ليفربول الأول عند الدقيقة 42، بتسديدة داخل الصندوق.

ووصل صلاح (30 عامًا) إلى المساهمة التهديفية رقم 21 في مسابقة البريميرليغ، هذا الموسم، إذ سجّل 13 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة.