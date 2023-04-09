دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب سليم أملاح هدفاً، في مواجهة فريقه بلد الوليد ونظيره ريال مايوركا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3، الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الـ 28 في الدوري الإسباني.

شارك متوسط الميدان المغربي في المباراة كلاعب بديل، إذ قرر مدرب الفريق إدخاله إلى أرضية الملعب في الدقيقة 67.

احتاج أملاح لدقيقة واحدة فقط لهزّ شباك المنافس، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليفتتح سجله التهديفي مع نادي بلد الوليد وفي مسابقة (لا ليغا).

انضمّ سليم أملاح (26 عاماً) لصفوف بلد الوليد في سوق الانتقالات الشتوية الفائتة، قادماً من ستاندارد ليغ البلجيكي، إلا أنه عانى من إصابة سابقة أجبرته على الابتعاد عن تشكيل الفريق لأسابيع.

كان متوسط الميدان المغربي أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في تحقيق "أسود الأطلس" لإنجاز غير مسبوق، في بطولة كأس العالم الماضية، من خلال الوصول للدور نصف النهائي.