دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توّجت لاعبة كرة المضرب، التونسية أُنس جابر، بلقب بطولة تشارلستون الأمريكية للتنس، من فئة 500 نقطة، بعد تغلّبها على منافستها، السويسرية بيلندا بنشيتش، في المباراة النهائية.

وتفوّقت أُنس جابر، المصنفة الخامسة عالمياً، على بيلندا بنشيتش، المصنفة في المركز الـ 11 عالمياً، بمجموعتين دون رد بنتيجة 6/7 و4/6.

وردّت أُنس جابر الدين للسويسرية بيلندا بنشيتش، إذ كانت الأخيرة قد فازت بلقب العام الماضي على اللاعبة الملقبة بـ "وزيرة السعادة" بمجموعتين لواحدة.

ويُعتبر هذا اللقب هو الرابع في مسيرة اللاعبة التونسية في بطولات محترفات التنس، إذ سبق وأن فازت في بطولة برمنغهام من فئة 250 نقطة خلال عام 2021، إلى جانب بطولتي مدريد من فئة 1000 نقطة وبرلين من فئة 500 نقطة في عام 2022.

كما تُعد اللاعبة البالغة من العمر 28 عاماً أول لاعبة عربية وأفريقية، على مر التاريخ، تصل لنهائي بطولتي أمريكا المفتوحة وويمبلدون في ذات العام.