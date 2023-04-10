دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفض بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الحديث عن نادي نابولي الإيطالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة "السيتيسينز" وبايرن ميونخ الألماني، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا (التشامبيونزليغ).

وطرح أحد الصحفيين سؤالاً على المدرب الإسباني، إن كان يفضّل مواجهة فريق يمتلك الخبرة في المسابقة الأوروبية مثل "البافاري" أو فريق أقل خبرة مثل نابولي.

ردّ غوارديولا على الصحفي: "هل أنت من إيطاليا؟"، مُضيفًا: "لن أتحدّث عن نادي نابولي، لأن مدرب الفريق (سباليتي) سيكون غاضباً مني، إنّه حساس للغاية في إيطاليا".

ويستعد غوارديولا لقيادة فريقه في مواجهة بايرن ميونخ، على أرض استاد الاتحاد، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الثمانية في مسابقة التشامبيونزليغ.

قال المدرب الإسباني عن المباراة: "من الشرف لي التواجد هنا أمام فريق النخبة مثل بايرن ميونخ، سعيد للتواجد هنا، وعليك أن تستحق ذلك، وتلعب بشكل جيد".

فيما يلعب نادي نابولي، تحت قيادة لوتشانو سباليتي، مع منافسه إسي ميلان في ذات الدور، بينما يتصدر الفريق سلم ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 74 نقطة.