صراع بين غوارديولا وتوخيل.. برأيك لمن ستكون الغلبة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشهد مباراة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره بايرن ميونخ الألماني، على أرض استاد الاتحاد، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2022، مواجهة خاصة بين الإسباني بيب غوارديولا والألماني توماس توخيل.

يطمح المدرب الإسباني برد الدين إلى المدرب الألماني، إذ تفوّق الأخير عليه في نهائي (التشامبيونزليغ) عام 2021، عندما كان مدربا لنادي تشيلسي.

وتواجه غوارديولا وتوخيل في أكثر من مناسبة في مختلف المسابقات، وكان مدرب "السيتيسينز" الأكثر تحقيقا للانتصار، إلا نهائي المسابقة الأوروبية الذي أقيم في بورتو ما زال عالقا في أذهانه.

وسيقابل المدرب الإسباني (52 عاما) فريقه السابق، إذ سبق وأن تولى تدريب "البافاري" بين عامي 2013 و2016.

ويأمل بيب غوارديولا في إكمال مشواره نحو اللقب الّذي سيكون الأول له مع نادي مانشستر سيتي في حال حصده، فيما يبحث توماس توخيل (49 عاما) عن النجاح في الاختبار الحقيقي الأول له مع نادي بايرن ميونخ، فبرأيك لمن ستكون الغلبة؟